ЗМІ: Нападником на Осмаєва є особистий кіллер Кадирова

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П'ятниця, 2 червня 2017, 12:34

ЗМІ встановили, що людина, яка намагалася застрелити Адама Осмаєва, є кіллером із прізвиськом "Дінго", який вбив охоронця президента Чечні Рамзана Кадирова.

Про це повідомляє Еспресо.TV і наводить старі фото людини, схожої на Олександра Дакара, який напав на Осмаєва у четвер.

Так журналісти знайшли публікацію російського видання "Руспрес" за 2009 рік про пітерського бандита Артура Денісултанова-Курмакаєва на прізвисько "Дінго".

Паспорт нападника на Осмаєва і Окуєву
Паспорт нападника на Осмаєва і Окуєву
фото РБК
Фото з матеріалу російського видання за 2009 рік. Артур Денисултанов-Курмакаєв
Артур Денисултанов-Курмакаєв
Фото з матеріалу російського видання за 2009 рік

У повідомленні зазначається, що колишнього охоронця Кадирова - Умара Ісраїлова, який звинувачував президента Чечні Рамзана Кадирова в тортурах, у 2009 році вбили у Відні, де він просив політичний притулок.

На допиті після вбивства, Курмакаєв розповідав про списки ворогів Кадирова, де є 300 кандидатів на відстріл.

За словами Денісултанова-Курмакаєва, він нібито теж виконував волю Кадирова. Йому слід було переконати Ісраїлова повернутися до Чечні, а після відмови надійшов наказ вбити відступника.

New York Times, яка проводила власне розслідування смерті Ісраїлова, з посиланням на офіційні свідчення Курмакаєва писала, що влітку 2008 року він незаконно проник до Європи за завданням високопоставленого чиновника з оточення Кадирова для того, щоб змусити Умара Ісраїлова відкликати свою скаргу зі Страсбурга.

Повідомляється, що уродженець чеченського Гудермеса Артур Денісултанов вперше був засуджений в 1990 році ще в Чечено-Інгушській АРСР. Тоді він отримав два роки за вимагання, але в лютому 1991-го вийшов за амністією, оголошеною Джохаром Дудаєвим.

Повідомляється, що Денісултанов "прославився" завдяки гучній історії зі своїм обміном у 1998 році на російського солдата, який перебував в чеченському полоні.

Денісултанов взяв прізвище Курмакаєв влітку 2001 року, коли одружився з сестрою відомого гатчинського бізнесмена Кіяма Курмакаєва. Згодом він неодноразового змінював паспорти і прізвища.

У МВС "Українській правді" повідомили, що не можуть ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію до проведення допиту.

Теми: кримінал Київ Чечня
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