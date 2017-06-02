Незаконні затримання жителів Донбасу розслідуються погано – правоохоронці

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П'ятниця, 2 червня 2017, 12:49

45 правоохоронців і 2 військовослужбовців було притягнуто до відповідальності за незаконні затримання жителів Донецької і Луганської областей з початку антитерористичної операції.

Про це на прес-конференції 2 червня повідомили правозахисники Української Гельсінської спілки з прав людини та Харківської правозахисної групи, передають "Українські новини".

Зокрема, Андрій Гладун з центру документування УГСПЛ повідомив, що правозахисники зафіксували велику кількість фактів затримання українськими правоохоронцями в період 2015-2016 років місцевого населення на Донбасі без конкретних звинувачень, з порушеннями прав людини.

За даними правозахисників, часто затримані були учасниками мирних мітингів.

До більшості заарештованих, за даними УГСПЛ, застосовували тортури.

"З квітня 2014 року (з початку АТО) по грудень 2016 року включно за фактами незаконного позбавлення волі в Донецькій і Луганській областях були притягнуті до відповідальності всього 45 правоохоронців і 2 військових Збройних сил України", – повідомив Гладун, посилаючись на надану Генеральною прокуратурою інформацію.

Також він повідомив, що прокуратура передала в суд в Донецькій області всього 2% обвинувальних актів щодо цих кримінальних проваджень, в Луганській області - 1%.

Виконавчий директор Харківської правозахисної групи Олександр Павличенко зазначив, що Україна зобов'язана розслідувати вказані злочини, вчинені силами АТО і правоохоронцями, інакше розслідуванням може зайнятися прокуратура Міжнародного кримінального суду.

На його думку, Україна свідомо відклала ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду для того, щоб не було можливості притягнути до відповідальності українських військових - учасників конфлікту на Донбасі.

Теми: АТО Донбас
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