Нападник на Осмаєва і Окуєву дає свідчення

2662 перегляди
0
П'ятниця, 2 червня 2017, 13:16

Поліція проводить допит Олександра Дакара, який здійснив напад на Адама Осмаєва.

Про це в Дніпрі повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв.

"Злочинець затриманий, перебуває на стаціонарному лікуванні. Але з ним проводяться активні слідчі дії, саме на цей час проводиться його допит", - зазначив він.

Князєв зауважив, що навмисно не називає попередні прізвища Дакара.

"Я б не хотів навмисно акцентувати увагу, яке його перше прізвище, яке друге, третє. Особа буде встановлена законним шляхом. І після проведення слідчих дій ми зможемо дати якийсь коментар", - зазначив він.

ЗМІ встановили, що людина, яка намагалася застрелити Адама Осмаєва, може бути кілером із прізвиськом "Дінго", який вбив охоронця президента Чечні Рамзана Кадирова.

Як відомо, 1 червня у Києві на Подолі стріляли у колишніх бійців-добровольців Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва. За попередньою інформацією, чоловік назвався французьким журналістом і запросив подружжя на зустріч, а потім у машині вистрілив в Адама – тоді Аміна вистрелила у відповідь.

Поранені Осмаєв і нападник перебувають у лікарні.

Член колегії Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко припускав, що нападник, попри знайдений при ньому паспорт громадянина України, – не Олександр Дакар, "а зовсім інша особа, яка регулярно їздила в Росію для отримання інструкцій з центру".

У 2007 році Федеральна служба безпеки РФ затримала Осмаєва за підозрою в замаху на Рамзана Кадирова, але пізніше його – єдиного з чотирьох – відпустили. Того ж року Осмаєва нібито заочно арештували, а пізніше оголосили в розшук.

Дядько Адама Амін Осмаєв у 1995 році став головою Верховної ради Чечні, а в 1996-1998 роках очолював Палату представників Народних зборів Чеченської Республіки.

У лютому 2012 року Адама Осмаєва затримували за підозрою у скоєння вибуху в квартирі в Одесі. Слідчі органи України також підозрювали, що він разом зі спільником готував замах на президента Росії Володимира Путіна.

Осмаєва Україна вирішила не видавати Росії після відповідної рекомендації Європейського суду з прав людини.

Осмаєв також просив політичного притулку в Україні, проте отримав відмову.

Наприкінці серпня 2014 року Генпрокуратура скасувала своє рішення про екстрадицію Осмаєва в Росію.

Українська правда

Теми: Київ кримінал поліція
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Осмаєв прийшов до тями, його стан стабільний – Окуєва 2 червня 2017, 13:48
Поліція встановила убивцю радника голови "Укрспирту" – Князєв 2 червня 2017, 13:07
ЗМІ: Нападником на Осмаєва є особистий кілер Кадирова 2 червня 2017, 12:34
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Сили АТО не ведуть активних наступальних дій – штаб
Поліція встановила убивцю радника голови "Укрспирту" – Князєв
Офіцерів запасу не будуть примусово відправляти в зону АТО
Митниця: В Україну не пропустили лише один брендовий товар
Усі новини
Я знайшла своє місце

Як 26-річна дівчина відкрила дитбудинок сімейного типу

Нічна варта

Фейсконтролери Києва – про свою роботу