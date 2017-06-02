Геращенко: 8 населених пунктів Донеччини вже не відновити

2222 перегляди
0
П'ятниця, 2 червня 2017, 13:32

В Донецькій області є 8 зруйнованих бойовиками населених пунктів, які вже не підлягають відновленню.

Про це повідомила у Facebook представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи в Мінську Ірина Геращенко.

"Європейська делегація (під час візиту до Донеччини – ред.) була вражена наслідками обстрілів Широкиного, яке не підлягає відновленню. І таких населених пунктів, що не підлягають відновленню (а навколо Широкиного ще й велика проблема з замінуванням, у т. ч. узбережжя Азовського моря), лише в Донецькій області - 8. Про це поінформував глава ОВЦА П. Жебрівський", - розповіла вона.

За словами Геращенко, Україна виступає за повну демілітаризацію Широкиного та збільшення тут патрулів СММ ОБСЄ, адже в 10 км звідси багатотисячний Маріуполь.

Вона підкреслила, що тут має цілодобово працювати постійний хаб місії.

"Я вірю, що кожен візит на Донбас наших європейських партнерів додає аргументів щодо санкцій проти РФ, яка принесла горе і смерть на цю прекрасну землю", - зауважила Ірина Геращенко.

 
Зруйноване Широкине
Фото: facebook / ірина геращенко
 
 

Як повідомлялося, попри встановлений "режим тиші", підрозділи російсько-терористичних військ продовжили чинити збройні провокації проти позицій ЗС України, 28 разів застосовувавши зброю, у тому числі міномети забороненого Мінськими угодами калібру.

Українська правда

Теми: Геращенко Донецька область АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Геращенко розповів подробиці нападу на Осмаєва і Окуєву 1 червня 2017, 20:57
Вбивцю Панкова не змогли затримати по гарячих слідах – Геращенко 1 червня 2017, 12:31
Бойовики не дозволили Лутковській побачити заручників та ув’язнених 24 травня 2017, 18:59
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Сили АТО не ведуть активних наступальних дій – штаб
Поліція встановила убивцю радника голови "Укрспирту" – Князєв
Офіцерів запасу не будуть примусово відправляти в зону АТО
Митниця: В Україну не пропустили лише один брендовий товар
Усі новини
Я знайшла своє місце

Як 26-річна дівчина відкрила дитбудинок сімейного типу

Нічна варта

Фейсконтролери Києва – про свою роботу