Осмаєв прийшов до тями, його стан стабільний – Окуєва

Адам Осмаєв прийшов до тями після замаху на життя, його стан здоров’я стабільний.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook його дружина Аміна Окуєва

"Пару хвилин була в Адама. Він прийшов до тями - все розуміє, але говорити поки не може через апарат штучного дихання. Стан досить стабільний, але пам'ятаємо про те, що перші три дні в таких ситуаціях завжди критичні. Продовжуйте, будь ласка, молитися", - написала Окуєва.

Вона також зазначила, що в день замаху вони з чоловіком дотримувались мусульманського посту, і це полегшило роботу лікарям, коли ті робили операцію.

"Якщо коротко, порожнисті органи його черевної порожнини були порожні і виявилися неушкодженими, що дало можливість перелити йому назад його власну кров, що витекла з пораненою печінки. Частину легені, щоправда, теж довелося видалити і накласти шви на розірвану діафрагму" - зазначила Окуєва.

Також, за її словами, чоловік, який здійснив замах на Осмаєва, має на своїй совісті "багато вбивств чеченців, в тому числі і в Європі"

Як повідомлялося, 1 червня на Подолі в Києві стріляли в колишніх бійців-добровольців Аміну Окуєву і її чоловіка Адама Осмаєва.

Як відомо, в лютому 2012 року Осмаєв був затриманий в Одесі правоохоронними органами України за підозрою в скоєнні вибуху в одеській квартирі. Слідство також підозрювало, що він разом зі спільником готував замах на президента Росії Володимира Путіна.

Осмаєв неодноразово заявляв про те, що справа проти нього сфальсифікована.

У своїх заявах він відзначав, що не скоював злочинів, в яких він звинувачується, і "навіть не є тим самим Осмаєвим".

Тоді ж, правоохоронні органи повідомляли, що Осмаєв раніше був оголошений в розшук нібито за спробу замаху на Рамзана Кадирова в 2007 році.

Європейський суд з прав людини рекомендував Україні не видавати Осмаєва Росії, після чого Україна вирішила призупинити процес екстрадиції. 19 листопада 2014 роки після більш 2,5 років ув'язнення він був звільнений з-під варти.

У лютому 2015 року Осмаєв став командиром батальйону імені Джохара Дудаєва після загибелі Іси Мунаєва.

Українська правда