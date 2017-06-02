Екс-директору компанії, яка розробляла ПО для е-декларацій, обрали запобіжний захід

150 переглядів
0
П'ятниця, 2 червня 2017, 14:27

Колишньому директору ТОВ "Міранда" обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 934,4 тис грн та особисте зобов’язання.

Таке рішення суд ухвалив за клопотанням прокуратури Київської області.

Прокуратура вважає, що екс-директор, "отримавши кошти від міжнародних організацій на розробку реєстру тимчасово переміщених осіб та системи електронного декларування для НАЗК, всупереч договорів, через субпідрядну організацію, яка має ознаки фіктивності, перерахував отримані кошти на рахунки товариства, яке не є резидентом України".

"Під час перерахунку вказаних коштів до державного бюджету України не надійшло обов’язкових платежів та зборів на загальну суму майже 1 млн грн", - зазначається в повідомленні прокуратури.

Сума застави відповідає вартості завданих збитків державі, додали в прокуратурі.

Дії екс-директора кваліфіковано за ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 1 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК України.

Досудове розслідування триває.

Як відомо, 30 травня слідче управління ДФС у Київській області провело обшуки в офісі компанії "Міранда", яка розробляла ПО для системи електронного декларування, а також і в помешканні екс-власника компанії Юрія Новікова.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Сили АТО не ведуть активних наступальних дій – штаб
Поліція встановила убивцю радника голови "Укрспирту" – Князєв
Офіцерів запасу не будуть примусово відправляти в зону АТО
Митниця: В Україну не пропустили лише один брендовий товар
Усі новини
Світла пам'ять

Любомир Гузар. Людина з янголом на плечі

Гід фестивалем

10 речей, які варто зробити на 10-му архітектурному фестивалі СANactions 