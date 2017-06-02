Екс-директору компанії, яка розробляла ПО для е-декларацій, обрали запобіжний захід

Колишньому директору ТОВ "Міранда" обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 934,4 тис грн та особисте зобов’язання.

Таке рішення суд ухвалив за клопотанням прокуратури Київської області.

Прокуратура вважає, що екс-директор, "отримавши кошти від міжнародних організацій на розробку реєстру тимчасово переміщених осіб та системи електронного декларування для НАЗК, всупереч договорів, через субпідрядну організацію, яка має ознаки фіктивності, перерахував отримані кошти на рахунки товариства, яке не є резидентом України".

"Під час перерахунку вказаних коштів до державного бюджету України не надійшло обов’язкових платежів та зборів на загальну суму майже 1 млн грн", - зазначається в повідомленні прокуратури.



Сума застави відповідає вартості завданих збитків державі, додали в прокуратурі.



Дії екс-директора кваліфіковано за ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 1 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК України.



Досудове розслідування триває.

Як відомо, 30 травня слідче управління ДФС у Київській області провело обшуки в офісі компанії "Міранда", яка розробляла ПО для системи електронного декларування, а також і в помешканні екс-власника компанії Юрія Новікова.