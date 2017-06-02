ГПУ підозрює ще двох чиновників у земельних махінаціях у Харкові

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П'ятниця, 2 червня 2017, 17:52

Генеральна прокуратура підозрює ще двох чиновників у земельних махінаціях у Харкові.

Про це йдеться у повідомленні Генпрокуратури.

Відтак, слідство також підозрює у земельних справах колишнього начальника управління містобудування і архітектури Харківської міськради та його заступника.

"Зазначені посадовці, діючи у складі організованої групи спільно з іншими посадовцями, сприяли заволодінню земельними ділянками на території Харкова загальною площею 25,1178 га, чим завдали збитків територіальній громаді Харкова на суму майже 135 млн грн. Крім того, ці особи обіймали свої посади більш як 10 років і були підпорядковані заступнику Харківського міського голови, якій 23 березня також повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів", - повідомляють у Генпрокуратурі.

За версією слідства, у 2008-2014 роках харківські чиновники незаконно присвоювали земельні ділянки міста загальною площею понад 650 га і вартістю понад 4 мільярди гривень.

12 травня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Апеляційний суд Києва погодив клопотання про арешт заступниці міського голови Харкова Тетяни Овіннікової з можливістю застави у сумі 30 млн грн.

За даними слідства, Овіннікова сприяла заволодінню земельними ділянками на території Харкова загальною площею понад 25 га, чим завдала збитки громаді на загальну суму майже 129 млн грн.

Українська правда

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IP: 35.187.14.---kerubino02.06.2017 18:24
Не забувайте хто головний в Харкові ,а риба гниє з голови .
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