СБУ провела обшук у відділенні поліції: підозрюють розголошення держтаємниці

836 переглядів
0
П'ятниця, 2 червня 2017, 18:16

Служба безпеки провела обшук в одному з відділень Нацполіції Херсонщини через підозру в розголошенні державної таємниці.

Про це інформує у п'ятницю прес-центр СБУ.

Зазначається, що до Служби безпеки звернувся місцевий мешканець, який передав правоохоронцям флеш-накопичувач. На носії зберігався документ з грифом цілком таємно.

Оперативники спецслужби встановили, що "флешка", на якій до того ж заборонено зберігати секретну інформацію, належить одному із працівників поліції.

Співробітники СБ України також задокументували, що у відділенні поліції намагалися приховати цей факт.

У рамках кримінальних проваджень, відкритих за ст. 328 (розголошення державної таємниці) та ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України, проведено обшуки у відділенні Нацполіції, під час яких вилучено матеріали, що доводять вчинення поліцейськими кримінального правопорушення, зазначають в СБУ.

Досудове слідство триває.

Теми: СБУ поліція
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
СБУ: Через "Схеми" деякі співробітники не зможуть працювати 2 червня 2017, 11:09
Журналісти розказали про автопарк працівників СБУ, попри погрози 2 червня 2017, 05:33
СБУ погрожує журналістам через розслідування щодо відомства — заява 1 червня 2017, 21:56
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Жебрівський: Бойовики обстріляли Мар'їнку, поранено мирних мешканців
Українським банкам заборонили обслуговувати компанії РФ під санкціями
Викрадення бізнесмена: арештували підозрюваного, у справі фігурує Крупчак
Суд відмовився змінити запобіжний захід Насірову
Усі новини
Куди йти за метою

8 фестивалів інноваційної освіти

Інфографіка

В Україні найдешевші цигарки у світі після Нігерії