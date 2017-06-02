Порошенко чекає голосування Ради за медреформу до кінця сесії

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П'ятниця, 2 червня 2017, 18:53

Президент Петро Порошенко закликав Верховну Раду розглянути законопроект про медичну реформу до закінчення сесії.

Про це він сказав під час засідання Нацради реформ, яка розглянула реформування медичної галузі, передає прес-служба президента.

"Запуск медичної реформи бажано провести через голосування в Парламенті до завершення цієї сесії", - сказав Порошенко.

Вказується, що він відзначив неприпустимість пропонованого положення про те, що пакет державних гарантій пацієнту буде встановлюватись урядом.

"Ні. У нас пакет гарантій держави має бути закріплено законодавчо", - цитує слова Порошенка прес-служба.

"Президент також підкреслив необхідність передбачення служби, яка би займалася контролем за якістю та ефективністю роботи за інститутами, які забезпечують реалізацію державної політики в сфері медичних послуг", - сказано у повідомленні.

Порошенко доручив за підсумками сьогоднішнього обговорення в короткі строки сформувати пропозиції та передати їх Уряду.

Більше про медичну реформу читайте тут.

Українська правда

Теми: медицина реформи Порошенко
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