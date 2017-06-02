Порошенко чекає голосування Ради за медреформу до кінця сесії

Президент Петро Порошенко закликав Верховну Раду розглянути законопроект про медичну реформу до закінчення сесії.

Про це він сказав під час засідання Нацради реформ, яка розглянула реформування медичної галузі, передає прес-служба президента.

"Запуск медичної реформи бажано провести через голосування в Парламенті до завершення цієї сесії", - сказав Порошенко.

Вказується, що він відзначив неприпустимість пропонованого положення про те, що пакет державних гарантій пацієнту буде встановлюватись урядом.

"Ні. У нас пакет гарантій держави має бути закріплено законодавчо", - цитує слова Порошенка прес-служба.

"Президент також підкреслив необхідність передбачення служби, яка би займалася контролем за якістю та ефективністю роботи за інститутами, які забезпечують реалізацію державної політики в сфері медичних послуг", - сказано у повідомленні.

Порошенко доручив за підсумками сьогоднішнього обговорення в короткі строки сформувати пропозиції та передати їх Уряду.

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Українська правда