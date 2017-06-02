День в АТО: 15 обстрілів, 1 загиблий і 3 поранених

347 переглядів
0
П'ятниця, 2 червня 2017, 20:44

Від початку доби проросійські бойовики 15 разів відкривали вогонь по опорних пунктах ЗС України, застосовуючи й озброєння, заборонене Мінськими угодами. Внаслідок цього один український військовослужбовець загинув, ще троє зазнали поранень.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Згідно з інформацією, найбільш напруженою ситуація є на Приморському напрямку, де зафіксовано найбільше фактів застосування проросійськими НЗФ зброї.

"Впродовж дня бандити чотири рази відкривали вогонь з 120-мм мінометів по наших позиціях в районі Чермалика. Там же, а також біля Новотроїцького, противник вів вогонь з гранатометів. Північніше, неподалік Мар'їнки, бойовики двічі обстрілювали оборонні укріплення сил АТО з мінометів калібру 82 мм", - розповіли у прес-центрі.

Водночас на Донецькому напрямку ситуація наразі відносно стабільна, хоча в першій половині дня під ворожі обстріли з крупнокаліберних кулеметів потрапили бійці ЗС України, котрі тримають оборону в районі Зайцевого та Опитного.

"Луганський напрямок. На цій частині фронту противник з гранатометів різних модифікацій та стрілецької зброї вів вогонь по опорних пунктах сил АТО поблизу Новозванівки та Кримського. А наші позиції біля Новоолександрівки бойовики обстріляли із зенітної установки", - повідомили у прес-центрі АТО.

Українська правда

Теми: АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Жебрівський: Бойовики обстріляли Мар'їнку, поранено мирних мешканців 2 червня 2017, 18:33
Екс-редактор "Шустер.Live": Контакти Окуєвої просила помічниця Шустера 2 червня 2017, 17:59
Красногорівка: тут небезпечно жити, а не лікуватися та вчитися 2 червня 2017, 17:42
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
День в АТО: 15 обстрілів, 1 загиблий і 3 поранених
Суд арештував частки Мартиненка в трьох компаніях
Жебрівський: Бойовики обстріляли Мар'їнку, поранено мирних мешканців
Українським банкам заборонили обслуговувати компанії РФ під санкціями
Усі новини
6 фільмів червня

"Час хризантем", "Трансформери: Останній лицар" і "Життя кабачка"

Dog-friendly

Сім київських закладів, куди пускають з тваринами