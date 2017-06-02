Стрілянина на Харківському шоссе в Києві: є поранений

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П'ятниця, 2 червня 2017, 20:53

Внаслідок стрілянини у Дніпровському районі Києва отримав вогнепальні поранення чоловік.

Як повідомляє прес-служба столичної поліції, пораненого доставили в лікарню.

Згідно з інформацією, стрілянина сталася на Харківському шосе. При огляді місця події правоохоронці вилучили стріляні гільзи, опитали свідків.

"Попередньо встановлено, що зловмисник кілька разів вистрілив у бік потерпілого, забрав його барсетку і втік. Поліція встановлює обставини інциденту", - зазначається у повідомленні.

Українська правда

Теми: Київ кримінал
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