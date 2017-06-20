Перекидання сил НАТО на схід завершене - Столтенберг

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Вівторок, 20 червня 2017, 01:51

Північноатлантичний альянс виконав зобов'язання і зміцнив східний фланг.

Про це генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив в Латвії, пише DW.com.

"Відсьогодні передислокація завершена", - заявив він на церемонії на військовій базі в Адажі в 20 кілометрах від Риги.

Тим самим НАТО виконав взяту на себе рік тому у Варшаві обіцянку "захистити союз, відреагувати на агресію і зберегти мир", - підкреслив Столтенберг.

Він вважає кількість військ в регіоні достатньою, продовження перекидання не планується.

У той же час Столтенберг закликав країни альянсу продовжувати пошук шляхів для діалогу з Москвою. Ніхто не хоче повертати часи холодної війни, підкреслив генсек НАТО.

Північноатлантичний альянс на липневому саміті 2016 року прийняв рішення про перекидання сил НАТО на східний фланг в країни Балтії і Польщі в якості гарантії їх безпеки на тлі дій Росії в Україні.

Німеччина була покликана здійснити командування міжнародним союзницьким батальйоном НАТО в Литві, загальна чисельність якого складає близько 1200 осіб. США будуть командувати в Польщі, британці - в Естонії, а канадці - в Латвії. Основна частина військової техніки і військовослужбовців з Німеччини були відправлені в Литву взимку і навесні. Пізніше до них приєдналися солдати з Нідерландів.

Теми: НАТО
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