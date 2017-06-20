США: КНДР винна у смерті студента, якого Пхеньян тримав у в'язниці

106 переглядів
0
Вівторок, 20 червня 2017, 03:53

Північна Корея несе відповідальність за смерть 22-річного студента, якого незаконно утримувала у в'язниці.

Про це йдеться у заяві Держдепу США.

У зв'язку зі смертю американського студента Отто Уомбіера держсекретар Рекс Тіллерсон висловив співчуття родині та близьким померлого.

"Від імені всього Державного департаменту і уряду Сполучених Штатів я висловлюю свої співчуття родині Уомбіера", - йдеться в заяві.

"Ми вважаємо, що Північна Корея відповідальна за незаконне ув'язнення Отто Уормбіера, і вимагаємо звільнити решту трьох американців, які незаконно затримані", - заявив Тіллерсон.

У той же час, як йдеться в заяві Білого дому, президент США Дональд Трамп також засудив "жорстокість північнокорейського режиму" і висловив рішучість запобігати таким трагедіям.

"Доля Отто поглиблює рішучість моєї адміністрації запобігати таким трагедіям, коли невинні люди опиняються в руках режимів, які не поважають верховенство закону або елементарну людську порядність. Сполучені Штати в черговий раз засуджують жорстокість північнокорейського режиму, коли ми оплакуємо його останню жертву", - йдеться в заяві.

Як повідомлялося 22-річний студент Отто Уормбіер, якого 17 місяців тримали у в'язниці КНДР, помер в США через тиждень після повернення. Уормбіер впав у кому в березні 2016 року, незабаром після засудження на 15 років суворого режиму в КНДР, він був звинувачений у крадіжці пропагандистського плакату.

Батько Уормбіра минулого тижня заявив, що його син був "підданий жорстокому поводженню і катуванням з боку уряду Пхеньяна і що сім'я не повірить в розповіді Північної Кореї, що його син впав у кому після зараження бутулізмом і прийому снодійного.

Лікарі, які оглядали його після повернення, не виявили слідів бутулізма.

Влада КНДР утримують ще трьох громадян США.

Теми: Північна Корея США
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Американський студент, якого повернули з КНДР, помер 20 червня 2017, 00:42
Північна Корея запустила кілька ракет малої дальності 8 червня 2017, 03:43
США випробували систему перехоплення міжконтинентальної ракети 31 травня 2017, 02:13
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Парубій: США можуть розмістити війська в Україні
Переданий охоронцю Розенблата хабар призначався ще одному депутату – ЗМІ
Охоронця Розенблата затримали з 200 тисячами хабара. Нардеп каже, що це провокація
Розмазнін: На Донбасі затримали випускників Санкт-Петербурзької медакадемії
Усі новини
наука

Юрій Гогоці. Що професора наноматеріалів вивело на науковий Еверест

Інфокарти

Нові правила парковки. До чого слід готуватись водіям