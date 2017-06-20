Маккейн розповів, що не дає йому спати ночами

86 переглядів
0
Вівторок, 20 червня 2017, 04:30

Сенатор-республіканець від штату Аризона каже, що в короткостроковій перспективі його мучить Північна Корея, а в довгостроковій – Росія.

Про це пише Голос Америки.

Головний редактор видання The Wall Street Journal у Вашингтоні Джеральд Сіб запитав у впливового американського сенатора Джона Маккейна - котра із світових проблем сьогодення найбільше не дає йому спати ночами?

"Мабуть, у короткостроковій перспективі - Північна Корея, - заявив сенатор Маккейн - через прогрес, зроблений ними у сфері виготовлення ядерної зброї. У довгостроковій перспективі це Росія. Всі говорять про "ІДІЛ". Ми всі знаємо наскільки жорстокими є дії цього угруповання. Ми знаємо, що бойовики "ІДІЛ", навіть у цій хвилині, вбивають людей. Вони дуже небезпечні, і вони збираються продовжувати вбивати людей протягом тривалого часу, але вони не мають ядерної зброї, і вони не мають засобів для її доставки", - зазначив Маккейн.

Але, непокоять Маккейна і дії путінської Росії.

"Поведінка Володимира Путіна стає дедалі агресивнішою і більш провокаційною, чи то застосовуючи звичайну зброю в його триваючій агресії в Україні, чи то в здійсненні кібератак у всьому регіоні. Ця людина сповнена рішучості повернути Російську імперію. І це те, що він хоче зробити" - наголошує сенатор Джон Маккейн.

Раніше Маккейн заявив, що "головною і найважливішою загрозою" є президент Росії Володимир Путін, а не ІДІЛ.

Теми: США Росія Північна Корея
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
США: КНДР винна у смерті студента, якого Пхеньян тримав у в'язниці 20 червня 2017, 03:53
Парубій: США можуть розмістити війська в Україні 20 червня 2017, 03:16
Американський студент, якого повернули з КНДР, помер 20 червня 2017, 00:42
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Парубій: США можуть розмістити війська в Україні
Переданий охоронцю Розенблата хабар призначався ще одному депутату – ЗМІ
Охоронця Розенблата затримали з 200 тисячами хабара. Нардеп каже, що це провокація
Розмазнін: На Донбасі затримали випускників Санкт-Петербурзької медакадемії
Усі новини
4 основні кроки

Google розповів, як долатиме тероризм у мережі

Невидимка...

Чому гей-прайд – це не лише про геїв