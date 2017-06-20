Смертельно хворій матері Чийгоза, пропонують самій їхати до сина в СІЗО

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Вівторок, 20 червня 2017, 06:14

Окупанти вирішили, що Ахтем Чийгоз може побачитись із смертельно хворою матір’ю, лише якщо вона сама приїде до нього в СІЗО.

Про це повідомив адвокат Микола Полозов у facebook.

У відеозверненні адвокат назвав таке рішення окупаційної влади Криму блюзнірством, адже мати Чийгоза не може встати з ліжка, транспортування її може вбити.

"Сьогодні мені подзвонила уповноважений з прав людини в Криму Людмила Лубіна за дорученням омбудсмена Росії Тетяни Москалькової і повідомила про те, що побачення може бути надано за умови, якщо хвору матір Ахтема Чийгоза привезуть до Сімферополя на машині швидкої допомоги. Сьогодні ж родичі повідомили, що представник Міністерства закордонних справ Росії з'явився до місця проживання матері Ахтема Чийгоза з тією ж пропозицією. Це рішення таке ж безпринципне, таке ж блюзнірське і негуманне", - повідомив Полозов.

У зв’язку з цим Полозов зазначив, що захист намагатиметься домогтися для Чийгоза права попрощатися зі своєю матір’ю.

"Ці люди не розуміють, що мати Чийгоза зараз не здатна вставати з ліжка, і будь-яке транспортування може вбити її. Ми продовжуємо зусилля, щоб домогтися для Чийгоза виконання його священного права попрощатися зі своєю матір'ю. Я закликаю омбудсмена Тетяну Москалькову, Михайла Федотова, голову Ради з прав людини, негайно втрутитися в цю ситуацію. Те, що зараз відбувається, іншими словами, крім як знущання, назвати неможливо", - підкреслив адвокат.

Він також закликав ООН, ОБСЄ і президента України негайно втрутитися і домогтися можливості Чийгозу побачитися з матір’ю.

Раніше Полозов звернувся з листами до російського омбудсмена і голови Ради з прав людини при президенті РФ у зв'язку з тим, що суд забороняє заступнику голови Меджлісу, політв'язню Ахтему Чийгозу побачитися з його важко хворою матір'ю.

Як відомо, російські судді відмовили Ахтему Чийгозу в праві попрощатися зі смертельно хворою матір'ю.

Раніше "Верховний суд Криму" продовжив арешт Ахтему Чийгозу на три місяці, до 8 липня.

Чийгоза затримали в січні 2015 роки за участь 26 лютого 2014 року в мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму.

Тоді прихильникам України протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії "Русское единство", відбулися зіткнення.

Теми: Крим права людини кримські татари окупація
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