Минулої доби в зоні АТО поранено чотирьох бійців ЗСУ

Минулої доби бойовики 43 рази відкривали вогонь по опорних пунктах українських захисників вздовж усієї лінії зіткнення, четверо українських воїнів зазнали поранень.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Підрозділи російсько-окупаційних військ застосовували важку артилерію менше ніж зазвичай, проте обстрілювати позиції ЗС України з інших видів зброї не припинили.

Приморський напрямок. На цій ділянці фронту бойовики вчора найчастіше відкривали вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО - 19 разів.

Під вогонь противника потрапили опорні пункти ЗСУ в районі Широкиного, Водяного, Лебединського, Талаківки, Гнутового, Березового та Мар'їнки. Тут окупанти систематично порушували "режим тиші", використовуючи гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю, в окремих випадках - зенітні установки та озброєння БТР.

Поблизу Павлополя бойовики вели вогонь невисокої інтенсивності з мінометів калібру 82 мм, а неподалік Талаківки українських воїнів обстрілював ворожий снайпер.

Донецький напрямок. На цій ділянці фронту зафіксовано 9 фактів застосування російськими найманцями зброї.

Найскладнішою ситуація залишається у південному передмісті Авдіївки. Там загарбники і вдень, і вночі неодноразово відкривали вогонь з піхотного озброєння різних модифікацій, одного разу били із зенітної установки.

Також на цьому напрямку під ворожий вогонь потрапили українські воїни, котрі тримають оборону в районі Кам'янки, Зайцевого та Новолуганського. Там бойовики також не застосовували артилерії, втім досить щільно під прикриттям гранатометів били зі стрілецької зброї.

Луганський напрямок. Тільки на цій ділянці минулої доби бойовики застосовували артилерію калібром понад 100 мм.

Найбільше обстрілів на цій ділянці було в районі Бахмутської траси. Саме там, поблизу Кримського, російсько-терористичні бандформування тричі використовували проти українських захисників міномети калібру 120 мм. Там же окупанти досить інтенсивно били з 82-мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.

Окрім того, без застосування артилерії бойовики здійснювали обстріли позицій ЗС України, які розташовані неподалік Станиці Луганської, Новозванівки, Жовтого, Старого Айдару та Новоолександрівки.