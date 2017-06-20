Авдіївка майже 2 тижні без газу, Олександрівку підключать до води

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Вівторок, 20 червня 2017, 08:51

Авдїївка з 7 червня без газопостачання, підземний газопровід не ремонтують через небезпеку для працівників.

Про це повідомляє станом на 7 ранку 20 червня Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Тим часом, уже всі населені пункти Покровського, Селидовського, Волноваського, Добропільського, Мар’їнськог районі Донецької області підключено до централізованого водопостачання.

У смт Олександрівка відновити водопостачання та подачу води споживачам планують у вівторок, 20 червня.

Напередодні на ділянці водогону с. Новодонецьке – смт Олександрівка відремонтували продольну тріщину, утворену при гідроударі, та заповнювали систему водогону та резервного резервуару.

Водночас, жителям Олександрівки підвозять воду.

Як відомо, 10 червня у ході бойових дій у Ясинуватському районі поблизу с. Василівка на окупованій території пошкодили 2 високовольтні лінії електропередач та трансформаторну підстанцію, через що зупинилася насосна станція першого підйому Південнодонбаського водогону. Без централізованого водопостачання залишилося 72 н.п. у 5 районах області.

Олена Рощенко, УП

Теми: Авдіївка Донбас Донецька область
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