Уряд Франції пішов у "технічну відставку"

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Вівторок, 20 червня 2017, 09:29

Уряд Франції пішов у відставку за підсумками виборів до парламенту, новий склад кабінету буде оголошено до вечора середи.

Про це повідомляє Le Figaro.

Прем'єр-міністр країни Едуар Філіп передав президенту Еммануелю Макрону заяву про відставку свого кабінету. Президент її прийняв та доручив сформувати новий склад уряду до вечора середи 21 червня.

Відставка уряду після проведення парлментських виборів – давняя політична традиція Франції. Зважаючи на переконливу перемогу на виборах партії Макрона "Республіка, вперед", кадрове перегрупування у кабінеті буде незначним.

Відомо, що у новому кабінеті не буде міністра територіальної згуртованості Франції Рішара Феррана, проти якого ведеться розслідування у справі шахрайства з нерухомістю. Ферран, за даними ЗМІ, очолить парламентську групу "макроністів" у Національних зборах.

Нагадаємо, у другому турі виборів альянс президентської партії "Вперед, республіка" і партії  MoDem забезпечив собі більшість у Національних зборах. Альянс отримав 351 місце з 577 у нижній палаті парламенту Франції.

Уряд Едуара Філіпа було затверджено після перемоги Еммануеля Макрона на президентських виборах у травні.

"Європейська правда"

Теми: Франція
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