Прикордонники зупинили авто, яке везло елементи зброї на Донбас

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Вівторок, 20 червня 2017, 09:50

У контрольному пункті в`їзду-виїзду "Мар`їнка" прикордонники зупинили автомобіль, який віз на непідконтрольну Києву території України деталі стрілецької зброї та військову амуніцію.

Це сталося 20 червня, повідомляє Державна прикордонна служба України.

Під час оформлення  автомобіля "Мерседес", на якому громадянин України прямував до непідконтрольної території, спрацював службовий собака.

При поглибленому огляді автомобіля прикордонний наряд спільно з працівниками Фіскальної служби виявив у салоні "комплектуючі до стрілецької зброї та військову амуніцію".

Знахідки з
Знахідки з "Мерседеса"
Прикордонна служба

"В авто знаходилась нарізна зброя "Сайга-МК" та 168 набоїв до неї, 9 магазинів, пістолет для відстрілу гумових куль зі спорядженим магазином (13 патронів), камуфльована форма, берці, бронежелет, наколінники, тактичні ремені, оптика, глушник, ножі, бінокль, планка Пікатінні, приклади різної модифікації, окуляри тактичні тощо", – уточнює ДПСУ.

Порушника та виявлену знахідку передали співробітникам Національної поліції.

Теми: Прикордонна служба Донбас
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