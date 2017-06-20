Уже 17 осіб позбавлено волі за тероризм на Донбасі

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Вівторок, 20 червня 2017, 10:15

З 2015 року військова прокуратура  здійснила досудове розслідування у 50 провадженнях за фактами злочинів, скоєними на території Донецької та Луганської областей.

Про це розповів заступник військового прокурора сил АТО, підполковник юстиції Іван Сиводєд на брифінгу у Краматорську 19 червня, інформує Міністерство оборони.

"Військовою прокуратурою сил АТО продовжуються робота щодо боротьби зі злочинами, скоєними на території Донецької та Луганської областей, зокрема й представниками так званих ДНР та ЛНР", – сказав він.

"Загалом протягом 2015-2017 років нами було здійснено досудове розслідування у 50-ти таких кримінальних провадженнях", – повідомив Сиводєд.

"Крім того за цей час було підтримано державне обвинувачення у 16 кримінальних провадженнях стосовно 17 осіб, незаконна діяльність яких пов’язана з участю в терористичних угрупуваннях, або здійснювали їх фінансування. Зокрема, суд визнав їх усіх винними та призначив міру покарання від 3 до 9 років позбавлення волі із конфіскацією майна", – додав він.

Олена Рощенко, УП

Теми: Донбас АТО війна тероризм прокуратура
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