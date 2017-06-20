Сироїд заявила, що буде голодувати з Березюком

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Вівторок, 20 червня 2017, 10:39

Віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд заявила, що приєднується до голодування лідера фракції "Самопоміч" Олега Березюка

Про це вона сказала з трибуни парламенту у вівторок.

"Я хочу сьогодні підтримати Олега Березюка. приєднаюся до нього, буду поруч із ним голодувати. Щоби спробувати захистити людей від вашого (влади – ред.) свавілля… А львів'янам я раджу об'єднати свої зусилля і звернутися до президента з вимогою звільнити очільника обласної адіністрації, який виконував і видавав злочинні накази", – заявила Сироїд.

Водночас після виступу віце-спікер повернулася на своє робоче місце.

Сам Березюк, який другий день голодує під стінами Адміністрації президента, в розмові з журналістом "Української правди" сказав, що минулої ночі спав лише кілька годин, тому що рано-вранці почали приходити журналісти.

Також лідер депутатської фракції стежить за засіданням Верховної Ради через мережу інтернет.

 
уп

Водночас Березюк поскаржився на головний біль.

"Це напевно будівля (АП - ред.) так впливає", – пожартував він.

Як повідомлялось, парламентська фракція "Блоку Петра Порошенко" на засіданні ВР у вівторок звернулася до мера Львова Андрія Садового із закликом негайно вирішити проблему зі сміттям у місті або добровільно залишити посаду міського голови.

Як відомо, Олег Березюк 19 червня оголосив голодування через те, що влада нібито заважає меру Львова й лідеру "Самопомочі" Андрію Садовому вирішити проблему утилізації сміття у місті. Депутат лише п’є воду.

Березюк заявив, що чекає на рішення президента Петра Порошенка та Ради національної безпеки й оборони, які, зокрема, допоможуть створити сміттєвий полігон під Львовом.

У "Самопомочі" вважають, що Порошенко намагається дискредитувати Садового.

19 і 20 червня президент перебуватиме з робочим візитом у Сполучених Штатах Америки.

Роман Кравець, Валентина Романенко, УП

Теми: Самопоміч Львів
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IP: 91.245.73.---ІванкоI20.06.2017 11:20
Порошенко без проблем може скомандувати "фу-у" своїм цуцикам і з США. І сміття смердить на вулиці вже через тиждень, не треба років для того.
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IP: 194.44.160.---Семенен20.06.2017 11:11
Цікаво, що про то все думає Ганна Гопко. Таке враження, що дууууже вчасно розпочали свої вибрики садовісти - якраз тоді, коли Президент перебуває у важливій робочій поїздці. Я розумію, що Андрій Іванович лікті кусає, але таке враження, що Львів по вуха в продуктах власної життєдіяльності вже не перший рік...
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IP: 35.187.168.---ІванкоI20.06.2017 11:06
Цитата з сусідньої гілки PAVLABOR (надіюсь явтор вибачить цитування без дозволу):
"В Сумах аналогічно сміттєвою проблемою ламали мера Мінаева, правда в ПР, десь гречкою посипали, десь на вушко по нашіптували і головне також як і порох, овощь був не при ділах.
Як тільки Мінаев під ПР ліг, сміттєва проблема вирішилась за кілька днів, миттєво зникли противники будівництва звалищ, сільські ради стовідсотковий одобрямс.
Схоже в БПП працюють ті ж самі аналітики і порох тут не при ділах.
Ой... Гончаренко... який знайомий розвідний ключ!"
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IP: 37.57.222.---scs11120.06.2017 10:59
Шизофрения у "Самонемочи"
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IP: 91.245.73.---ІванкоI20.06.2017 10:53
Підтримую Березюка і Сироїд, бо зі сміттям таки треба щось робити.

Зрозуміло, що громадяни Львова можуть спокійно не проголосувати за Садового й Самопоміч, але в той же час жоден з них не віддасть голоси за "крутих" господарників з БПП через фактичну сміттєву атаку на Львів центральної влади внаслідок її бездіяльності.

Теперішня центральна влада ну ду-уже нагадує своєю цинічністю і брехливістю попередню владу регіоналів і кінець її буде такий же, якщо не схаменеться...
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