У середу будуть обирати нового члена НАЗК

21 червня відбудеться засідання конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду члена Національного агентства з питань запобігання корупції.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції.

За її інформацією, захід почнеться о 16:00 у приміщенні Мін'юсту в Києві.

Як відомо, 9 червня член НАЗК Руслан Рябошапка подав у відставку.

Пізніше з'явилась інформація, що Кабінет міністрів достроково припинив повноваження Рябошапки.

Українська правда