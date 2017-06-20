Журналісти дізнались, кому з можновладців належать елітні яхти

Суддя Голосіївського райсуду, депутат Артур Палатний та колишні державні чиновники володіють елітними яхтами, які розташовані в елітних яхт-клубах Києва.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Журналісти протягом місяця спостерігали за пірсами найдорожчих яхт-клубів столиці та з’ясували справжніх власників елітних човнів. Серед них - нардепи та судді.

Так на батька нардепа БПП Артура Палатного зареєстрований круїзний катер Bavaria Sport HT, вартість якого не менше 2 млн гривень.

Однопартієць Палатного Олександр Третьяков користується італійською яхтою Falcon 80 за 21 млн гривень, яка записана на компанію "Клуб ТВ" маловідомого бізнесмена Олега Малюти.

Суддя Голосіївського суду районного суду міста Києва Микола Шкірай є власником італійського катер Laver. При чому у його декларації зазначено, що він придбав плавзасіб за 443 тис. гривень, коли його справжня справжня вартість не менше 1,6 млн. гривень, стверджують журналісти.

Екс-нардеп Олександр Буряк користується англійською яхтою Princess Fly за 1 млн доларів. Вона записана на компанію "Грандіс", співзасновником якої є сам екс-нардеп від "Батьківщини".

Батькко екс-міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського, який після Євромайдану виїхав з України, а у 2015 році ГПУ оголосила його у розшук за незаконне збагачення, володіє англійською яхтою SeaLine F37 за понад 5,5 млн гривень.

Яхта батька Злочевського

Екс-заступник Дніпропетровської облдержадміністрації Геннадій Корбан володіє однією з найбільших яхт, які ходять Дніпром. Журналісти знайшли судно під назвою "АТАЛАНТА" у місті Дніпро.

Окрім того, журналісти зазначають, що кожне судно повинно бути зареєстрованим та мати унікальний номер і заяву. Проте штраф за порушення, коли яхта ходить без номерів, складає від 17 до 850 гривень. Це дозволяє власникам яхт за сотні тисяч доларів порушувати вимоги реєстрації.

Олег Твердь, для УП