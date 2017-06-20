На Запоріжжі обшукують домівку депутата від Опоблоку – ЗМІ

У Мелітополі та в його районі проводять понад 10 обшуків у справі про держзраду, серед осіб, у яких ведуться слідчі дії, депутат облради від Опоблоку Валерій Горбань.

За інформацією місцевого видання "РИА Мелитополь", Горбань донедавна був керівником районної організації партії ОБ та помічником народного депутата Євгена Балицького - ініціатора скандальної ходи "Безсмертного полку" в Мелітополі 9 травня.

Водночас, як повідомляє "Укрінформ", в УСБУ в Запорізькій області агентству розповіли про масові обшуки в Мелітопольському районі, пов'язані з розслідуванням справи про держзраду.

"Насправді, зараз у Мелітополі і Мелітопольському районі Запорізької області співробітниками УСБУ в Запорізькій області й ГУ Нацполіції в Запорізькій області проводиться одночасно понад 10 обшуків. Санкціоновані обшуки проводяться в рамках розслідування низки кримінальних проваджень, серед яких - за ст. 111 КК України - "Державна зрада", - розповів помічник начальника УСБУ в Запорізькій області Сергій Левченко.

За неофіційними даними, які отримав "Укрінформ" і які правоохоронці не підтверджують, але і не спростовують, обшуки проводяться у осіб, пов'язаних з екс-лідером "Антимайдану" Мелітополя Катериною Уманець, яка скандально прославилася останнім часом заявою на російському ТБ про те, що в Мелітополі люди через відсутність коштів на проїзд розплачуються в маршрутках сіллю, а також розміщенням у мережі аматорського ролика про відсутність продуктів у міських супермаркетах. Кримінальне провадження за статтею "Держзрада" відкрите після виявлення фактів отримання нею коштів від представників спецслужб РФ на організацію масових сепаратистських акцій у Запорізькій області.

У Національній поліції "Українській правді" підтвердили факт проведення слідчих дій у Мелітопольському районі і повідомили, що керує операцією СБУ.

Речник Служби безпеки України Олена Гітлянська у коментарі УП також підтвердила, що у Мелітопольському районі Запорізької області СБУ спільно з поліцією проводить низку обшуків. За її словами, одна зі справ, у рамках якої ведуться слідчі дії, порушена за статтею 111 Кримінального кодексу (державна зрада).