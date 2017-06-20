Хитрий закон Порошенка пройшов перше читання: на кону Верховний Суд

Верховна Рада ухвалила у першому читанні президентський проект закону про внесення змін до Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу, Кодексу адміністративного судочинства та інших законодавчих актів.

Законопроект №6232, внесений Петром Порошенком, з урахуванням пропозицій голови комітету з питань правової політики та правосуддя Руслана Князевича, за основу підтримали 253 депутати.

Відтак, до другого читання документу на 794 сторінки відповідні процесуальні кодекси будуть виписувати окремими розділами. "Це буде кілька законів в одному законопроекті", – сказав Князевич у заключному слові, після палких дискусій.

Князевич наголошував, що новий Верховний суд не зможе запрацювати без ухвалення цього законопроекту.

Автор альтернативного законопроекту №6232-1 Альона Шкрум пропонувала розділити "найдовший в історії" президентський проект на 5 окремих законопроектів, нагадуючи, що "кодекси мають подаватися окремо".

Представниця "Батьківщини" заявила, що президентський законопроект пропонує внести в новій редакції три кодекси, а також внести зміни до 8 інших кодексів і 18 законів – але такі ґрунтовні зміни потребуватимуть багато часу для обробки і введення у практику судів.

За словами Шкрум, президентський проект містить лобістські норми і поєднує одразу кілька кодексів, бо в коаліції немає довіри і є страх, що окремі закони не приймуть. "Він руйнує парламентаризм, державу та (інститут) президента", – сказала депутат.

Вона перелічила лише деякі зміни: автоматичний арешт коштів на рахунках за борги за газ та електроенергію, виклик у суд через інтернет, зміни щодо звернення до Міжнародного комерційного арбітражу, "прибирається банківська таємниця".

"Я в своєму альтернативному законопроекті ці речі викреслювала", – сказала Шкрум.

Вона наголосила, що науково-експертне управління також має багато зауважень до норм про електронний суд.

Згодом Шкрум задовольнила компромісна пропозицій профільного комітету. "Але подібне просування з Адміністарції президент цього законопроекту не відновлює довіри…", – зазначила вона.

Шкрум усе одно наполягатиме на вилученні норми про "автоматичний арешт коштів за борги за газ та електроенергію" та "виклик у суд відповідача-третьої особи на інтернет-порталі судової влади України", адже ці речі "будуть зловживанням для судової влади, довіру до якої не відновлено".

"Ті речі, які є неприпустимими, мусять зникнути (в другому читанні), а не з'явитися в ще більшому обсязі", – заявила вона.

Серед іншого, законопроект передбачає диференціацію ставок судового збору.

Іван Крулько заявляв: "Якщо порушуємо процедуру під час ухвалення – потім матимемо законопроект, який погано працюватиме. Цей закон був внесений не відповідно до законодавство… Кодекси мають вноситися як окремі законопроекти".

"Наступна груба помилка буде, коли комітет випустить на друге читання 5 законодавчих актів", – сказав він і додав, що ще не було так, щоб автор до другого читання змінювався.

Зі свого боку, Леонід Ємець сказав, що Україна стоїть на роздоріжжі – до чесного і справедливого суду або назад "у болото" корупції.

"Сьогодні надзвичайно ключовий момент… Доки не буде змін до процесуального законодавства, залишаються працювати старий Верховний Суд і вищі спеціалізовані суди", – сказав він.

"Іншого варіанту, як приймати ці законопроекти одним законом, не існує, бо це надзвичайно великі ризики… До другого читання сформуємо чіткі зміни…, які дозволять запустити новий Верховний Суд, ліквідувати вищі спеціалізовані суди і запустити реформу до апеляційних судів", – запропонував Ємець.

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Олена Рощенко, УП