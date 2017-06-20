Росія кинула на Донбас військових з Пензи – ГУР

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Вівторок, 20 червня 2017, 13:28

На неконтрольовану територію Донбасу прибули російські військові з Пензенської області РФ.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник.

"За повідомленням ГРУ, на окуповану територію, йдеться про Дебальцеве і Горлівку, прибула група росыйських вояків на автомобілях з номерами, що зарезервовані за Пензенською областю. Там, зокрема, дислокуються 2 частини – навчальний центр ГРАУ (Головного ракетно-артилерійського управління), що готує артилеристів, а також 594 полк Російської гвардії", - сказав Мотузяник.

Як відомо, у понеділок, 19 червня, генерал-майор, заступник керівника АТО Олександр Розмазнін повідомив, що українські військові 18 червня затримали випускників Санкт-Петербурзької медичної академії, які нібито випадково опинилися на Донбасі.

Українська правда

Теми: Донбас
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