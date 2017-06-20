Закон про деокупацію Донбасу має зайти в Раду через Порошенка – БПП

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Вівторок, 20 червня 2017, 14:32

Законопроект про реінтеграцію Донбасу не може бути зареєстрований у Верховній Раді без додаткових зауважень президента Петра Порошенка.

Про це повідомила журналістам у вівторок представник президента в парламенті, заступник голови фракції "Блоку Петра Порошенка" Ірина Луценко, передає УНІАН.

"Я думаю, що без президента, без його додаткових зауважень, а ви чуєте, які ґрунтовні зауваження президент робить на будь-які ініціативи, цей законопроект не буде зареєстрований", - сказала вона, коментуючи плітки про те, що нібито законопроект про відновлення державного суверенітету на Донбасі може бути зареєстрований в парламенті вже буквально цими днями.

Вона додала, що робоча група з напрацювання цього документу складається з аналітиків РНБО, народних депутатів, серед яких представники "Народного фронту" та "Блоку Петра Порошенка".

"БПП не буде погоджувати реєстрацію цього закону до моменту, поки не приїде президент, не будуть узгоджені останні позиції", - додала представник президента у ВР.

Як повідомлялося, 14 червня секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов висловив сподівання, що найближчим часом буде завершена розробка законопроекту "Про відновлення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей".

За словами спікера парламенту Андрія Парубія, новий закон передбачає створення єдиного оперативного штабу для управління силовими підрозділами та законодавче закріплення за ОРДЛО статусу окупованих територій.

Депутат Вікторія Сюмар зауважила, що закон дозволить застосувати збройні сили не лише під час війни та АТО.

Як відомо, зараз Порошенко перебуває з візитом в США.

Теми: законодавство Верховна Рада АТО Донбас
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