У Кремлі відреагували на можливу зустріч Порошенка з Трампом: Гонки недоречні

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Вівторок, 20 червня 2017, 14:38

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи майбутню зустріч Петра Порошенка з Дональдом Трампом раніше ніж із Володимиром Путіним, заявив, що "гонка недоречна".

Про це сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання УНІАН, чи може інформація президента України, викладена керівництву США, вплинути на американо-російські відносини.

Як зазначив Пєсков, в Кремлі сподіваються, що Білий дім дасть "сигнал на користь необхідності імплементації Мінських домовленостей".

"Ми не вважаємо, що тут доречно влаштовувати якісь гонки", - сказав прес-секретар. Пєсков зауважив, що інформація "з реальним станом справ з українським врегулюванням у Вашингтоні добре відома, і при бажанні у Вашингтоні можуть ознайомитися з усіма нюансами і з усіма зобов'язаннями, які лежать на Києві згідно з підписаними в Мінську домовленостями".

"Навряд чи тут якісь гонки доречні", - додав він. Він підкреслив, що переговори глав України і США стосуються двосторонніх відносин і "це суверенна справа двох країн".

"Звичайно ж, ми хотіли б сподіватися, що ці контакти на вищому рівні будуть використані нашими американськими колегами для того, щоб надіслати Києву потужний сигнал на користь необхідності імплементації Мінських домовленостей", - сказав Пєсков.

При цьому він додав, що Москва не готує вимоги для Вашингтона для нормалізації двосторонніх відносин, обговорення проблем йде в "рутинному порядку", і сторони доводять один для одного "теми, які викликають дискомфорт, які є подразниками". "Коло цих тем відоме, але поки констатувати початок конструктивного обговорення ми не можемо", - сказав прес-секретар Путіна.

Як відома, 20 червня президент України Петро Порошенко перебуває із візитом у Вашингтоні, де має зустрітися із президентом США Дональдом Трампом.

Керівництво РФ всіляко заперечує присутність російських військових на Донбасі. У травні 2015 року на Донбасі затримали російських спецназівців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва після бою, в якому загинув український військовий, поблизу міста Щастя Луганської області. У травні 2016 року їх обміняли на українську льотчицю Надію Савченко, яка була викрадена на території України російськими спецслужбами і вивезена в РФ.

Раніше заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Хуг повідомив, що особисто зустрічався на Донбасі з людьми, які стверджують, що вони є членами підрозділів російської армії.

Теми: Трамп Порошенко
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