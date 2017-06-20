НАБУ хоче більше взнати про квартири Різаненка в декларації  

Соломянський райсуд Києва ухвалив надати Верховну Раду слідчим Національного антикорупційного бюро усіх наявних у особовій справі декларацій народного депутата від БПП Павла Різаненка.

Про це йдеться в ухвалі суду у єдиному держреєстрі судових рішень.

В ній вказується, що НАБУ проводить досудове розслідування щодо Різаненка за статтею "декларування недостовірної інформації" і просить Раду надати усі наявні у особовій справі декларації про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру і декларації (за 2011-2015 роки включно).

Згідно із інформацією в ухвалі, слідство встановило, що 2 лютого 2011 року Різаненко "набув у власність квартири".

"На момент вчинення правочину вартість зазначених квартир становила 516560 грн та 518443 грн відповідно. Детектив зазначив, що 28.12.2011 ОСОБА_3 укладаються договори купівлі-продажу № 6546 та № 6550, за якими покупцями зазначених квартир виступають ОСОБА_4 та ОСОБА_5", - йдеться в ухвалі.

"Реєстрація зазначених договорів купівлі-продажу квартир здійснена приватним нотаріусом шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру нерухомого майна 18.10.2016", - сказано в ухвалі суду.

Там же зазначається, що за словами детектива, при подачі декларацій про доходи за 2012-2015 роки Різаненко не вказав інформацію про факт володіння ним з 2011 по 2016 рік зазначеними об'єктами нерухомості.

В коментарі "Українській правді" Різаненко розповів, що в 2011 році продав ці квартири і вся відповідна інформація відображена в його деклараціях.

"Ще в 2011 році я отримав у власність три квартири. Я їх по суті не купував… одна юридична особа була винна мені гроші і частково сплатила борг квартирами. І дві з цих квартир ще в 2011 році я продав, сплатив податки, подав декларацію податкову. Я був декларантом ще в 2011 році, був депутатом міської ради і подавав декларацію до міської ради. В 2012 році були вибори і я подав декларацію до ЦВК і потім щорічно подавав декларацію, де відображені доходи від продажу цих квартир, з них сплачені податки - з двух із трьох. Одна в мене лишилася", - сказав він.

За словами Різаненка, у 2011 році порядок реєстрації прав власності на майно був таким, що її здійснює нотаріус, за поданням і заявою покупця, а не продавця в якого немає такого права.

"В даному випадку покупці заплатили гроші, підписали договори, але… не несли документи в БТІ", - сказав він.

"Те що покупці не пішли і не внесли відомості одразу призвело до того, що в реєстрі вони не відображалися", - додав Різаненко.

Також він додав, що такі заяви до слідчих органів подає Ігор Мотузка, "адвокат ТОВ "Гільдія права", компанії, яка працює на Віктора Поліщука, власника ТЦ "Гулівер", "Ельдорадо" Банка "Михайлівський", з яким у Різаненка "війна з 2011 року".

"З ним я воюю за повернення вкрадених ним земель у держпідприємства Радіопередавальний центр… Держава від цього нічого не отримала", - сказав він.

Різаненко заявив, що Мотузка регулярно пише на нього заяви про злочини.

Олександр Шумілін, УП