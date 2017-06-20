Справа Клименка: 13 з 24 підозрюваних внесли застави на 37 мільйонів гривень

У рамках розслідування щодо злочинної групи екс-президента Віктора Януковича затримали 24 екс-керівників Міністерства доходів та зборів.

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

"Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні відносно злочинної організації В. Януковича з числа вищого керівництва Міністерства доходів та зборів часів О. Клименка наразі затримано 24 підозрювані особи, стосовно яких подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Під вартою зараз перебувають 9 підозрюваних. Ще 13 внесли застави на суму понад 37 млн гривень, а 2 випустили під особисті зобов’язання.

Прес-служба ГПУ уточнює, що колишніх керівників обласних управлінь Міністерства доходів та зборів та податкових адміністрацій підозрюють в тому, що вони виконували незаконні вказівки екс-президента Віктора Януковича та екс-міністра Міндоходів Олександра Клименка. Так, за версією слідства, вони організували та забезпечили незаконну діяльність так званих "податкових майданчиків" або "програмних підприємств". Таким чином вони дозволили ухиляння від сплати податків підприємств у 2011-2014 роках на користь учасників злочинної схеми.

Зараз підозрюваним інкремінують вчинення кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України (участь в злочинній організації та зловживання службовим становищем).

Як повідомлялося, глава МВС Арсен Аваков в ході години запитань до уряду у Верховній Раді 26 травня заявив, що загальна сума застави підозрюваних у справі про "майданчики Клименка" складає 350 мільйонів гривень.

Як відомо, 24 травня в 15 областях України пройшла антикорупційна операція, в якій було задіяно близько 2 000 поліцейських, 500 прокурорів, проводилися 450 обшуків.

Поліція заявила, що зібрала докази, що податкова служба під керівництвом Олександра Клименка завдала державі збитків на суму 95,921 млрд гривень.

Роман Твердь, для УП