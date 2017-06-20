Розенблат назвав справу проти нього "політичною розправою"

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Вівторок, 20 червня 2017, 16:00

Народний депутат з БПП Борислав Розенблат відкидає звинувачення у хабарництві і вважає справу проти нього політичною розправою.

Про це він повідомив 20 червня в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Це звичайна політична розправа", - заявив депутат.

За його словами, на нього чинять тиск за те, що він займається легалізацією видобутку бурштину в країні, а також намагається легалізувати гральний бізнес та порушує питання участі правоохоронців в різних оборудках.

Розенблат визнав, що дійсно подавав, а потім доповнював законопроект про легалізацію видобутку бурштину в Україні, але жодних грошей за це ні від кого не брав.

Він заявив, що САП і НАБУ взялися за нього на замовлення людей, які зацікавлені у незаконному видобутку бурштину.

"Це замовлення людей, які займаються незаконним видобутком бурштину, для того щоб я їм не заважав", - пояснив нардеп.

Розенблат запевнив, що, незважаючи на спробу антикорупційних органів позбавити його депутатської недоторканості, він не збирається залишати Україну.

Як повідомлялося, 19 червня інший нардеп з БПП Сергій Лещенко розповів, що детективи НАБУ затримали охоронця Розенблата під час отримання хабара у розмірі 200 тисяч доларів за вирішення питання з ліцензування видобутку бурштину.

Пізніше керівник САП Назар Холодницький розповів, що Розенблат разом з іншим депутатом Максимом Поляковим вносили за хабарі зміни в законодавство щодо видобутку бурштину.

За словами голови НАБУ Артема Ситника, тепер Розенблату й Полякову загрожує до 12 років ув'язнення.

САП скерувала до Генпрокуратури подання на позбавлення депутатської недоторканості та притягнення до відповідальності Розенблата й Полякова.

Євген Кізілов, УП

Теми: НАБУ корупція Верховна Рада бурштин БПП
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