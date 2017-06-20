Депутати встановили новий рекорд з кнопкодавства

Під час голосування на пленарному засіданні у вівторок активісти зафіксували новий рекорд з кнопкодавства.

Про це своєму сайті повідомляє "Чесно".

В масовому порушенні Конституції брали участь десятеро нардепів.

З групи "Партія Відродження" кнопкодавили - Антон Яценко, Євген Гєллєр, Віталій Хомутиннік, Дмитро Святаш, Віктор Бондар та Станіслав Березкін.

Від "Опозиційного блоку", ймовірно, кнопкодавив Михайло Добкін за брата Дмитра.

З "Народного фронту" на кнопкодавстві упіймали Сергія Фаєрмарка, Олександра Кірша і Андрія Реку.