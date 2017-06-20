Поляков назвав Ситника гопником і дикуном

Народний депутат з фракції "Народний фронт" Максим Поляков, якого НАБУ звинувачує в корупції, переконує, що не тікатиме з країни.

Про це він заявив в кулуарах Ради у вівторок.

"Я буду знаходитися на території України. Їм не вдасться надавити. Вони почали тиснути на сестру, вчора був розбійний напад на мою дружину, вчора заарештували мою помічницю - буде ще багато інших звинувачень. Але не існує жодної доказової бази, це політична розправа", - сказав наредп.

Також Поляков спростував факт отримання хабарів та звинувачення НАБУ.

"Щодо сум, які фігурували на брифінгу, - у моєї помічниці знайшли 112 гривень, не тисяч. Це "брєдові" звинувачення. Яке я маю відношення до видобутку бурштина? Немає жодних речей, де б я був тут пов’язаний", - сказав він.

Щодо звинувачень у корупційній співпраці з депутатом від БПП Бориславом Розенблатом Поляков зазначив таке:

"З Розенблатом я спілкувався останній раз осінню. Які в нас можуть бути відносини? Можна сказати, що Ситник зґвалтував президента Зімбабве. Отаке саме звинувачення щодо мене. Це гопники, дикарі, Ситник - це просто дикар".

Як повідомлялося, депутат Борислав Розенблат також відкинув усі звинувачення у хабарництві.

19 червня нардеп Сергій Лещенко розповів, що детективи НАБУ затримали охоронця Розенблата під час отримання хабара у розмірі 200 тисяч доларів за вирішення питання з ліцензування видобутку бурштину.

Пізніше керівник САП Назар Холодницький розповів, що Розенблат разом з іншим депутатом Максимом Поляковим вносили за хабарі зміни в законодавство щодо видобутку бурштину.

За словами голови НАБУ Артема Ситника, тепер Розенблату й Полякову загрожує до 12 років ув'язнення.

САП скерувала до Генпрокуратури подання на позбавлення депутатської недоторканості та притягнення до відповідальності Розенблата й Полякова.

Роман Кравець, УП