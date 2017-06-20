Путін показав фейкове відео навіть у фільмі про себе

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Вівторок, 20 червня 2017, 17:13

Президент РФ Володимир Путін показав режисеру Оліверу Стоуну, що зняв серіал про господарю Кремля, відео, як російська авіація обстрілює Сирію. Воно виявилось фейком.

На відео звернули увагу журналісти російського видання Meduza. Так, в серіалі "Путін" Олівера Стоуна російський президент показав режисеру відео, де, за його словами, зафіксовано "роботу нашої авіації" в Сирії.

В реальності, на відео, яке Путін показав Стоуну, показано, як американський вертоліт "Апач" атакує талібів у Афганістані.

Дослідницька організація CIT порівняла кадри відео, показаного Стоуну, з кадрами з "Апача", і дійшла висновку, що це одне і те саме відео.

Оригінал відео опубліковано на офіційному сайті military.com.

Вертоліт "Апач" вбиває 20 талібів

Сцена, в якій Путін демонструє Стоуну відеозапис, міститься в третій серії серіалу "Путін". Її покажуть в РФ на Першому каналаі 21 червня.

Теми: Путін
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