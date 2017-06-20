МЗС просить українців реєструватися в РФ

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Вівторок, 20 червня 2017, 17:23

МЗС попереджає українців, що в Росії їм доведеться проходити обов'язкову реєстрацію в Росії

Про це повідомляє прес-служба МЗС України на офіційній сторінці в Facebook.

"Російська Федерація ввела обов'язкову норму про постановку на облік іноземців під час проведення Кубка конфедерацій 2017. Іноземцям, які планують перебувати на території міст Казань, Москва, Санкт-Петербург, Сочі в період з 1 червня по 12 липня поточного року доведеться зареєструватися протягом доби за місцем прибуття в органах Міністерства внутрішніх справ РФ", - сказано в повідомленні.

Також ця норма діятиме з 25 травня по 25 липня 2018 року під час проведення Чемпіонату Світу з футболу у містах Волгоград, Єкатеринбург, Казань, Калінінград, Москва, Нижній Новгород, Ростов-на-Дону, Самара , Санкт-Петербург, Саранськ і Сочі.

Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям реєструватися у відповідних територіальних органах МВС Росії.

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