День в АТО: 8 обстрілів, втрат протягом дня не було

67 переглядів
0
Вівторок, 20 червня 2017, 18:49

Від початку доби проросійські бойовики 8 разів застосовували зброю проти підрозділів ЗС України.

Як повідомляє прес-центр АТО, жодного факту використання бойовиками забороненого Мінськими угодами артилерійського озброєння у вівторок не було.

Порушення незаконними збройними формування умов припинення вогню відбулись тільки на Приморському та Луганському напрямках. В результаті бойових дій жоден український захисник не постраждав.

На Приморському напрямку бойовики 5 разів відкривали вогонь по опорних пунктах сил АТО. Зокрема, з протитанкових гранатометів та стрілецької зброї стріляли по українських воїнах, котрі тримають оборону поблизу Павлополя й Новомихайлівки, а з великокаліберних кулеметів - в районі Мар'їнки й Талаківки.

"Луганський напрямок. Всі три ворожі обстріли на цій частині фронту ще до світанку відбулись неподалік від Новоолександрівки. Там бойовики використовували великокаліберні кулемети та зенітну установку", - сказано у повідомленні.

Українська правда

Теми: АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Брехня і маніпуляції, або Про що мовчать телеканали 20 червня 2017, 16:39
Закон про деокупацію Донбасу має зайти в Раду через Порошенка – БПП 20 червня 2017, 14:32
Нацгвардія шукає полковника, який зник в ОРДЛО 20 червня 2017, 13:20
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Консультативна місія ЄС: не маємо претензій до СБУ, але реформа потрібна
Порошенко зустрівся з Трампом
США ввели санкції проти 19 осіб та 39 компаній через агресію РФ
У Києві на Хрещатику пожежа
Усі новини
Real life

Як це працювати у школі, де уроки проходять в музеї, ІТ-компанії чи магазині

День батька

"Турбота як робота". Глави із книги Олени Стрельник