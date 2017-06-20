Ляшко розповів, через що його звуть до НАЗК

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Вівторок, 20 червня 2017, 21:55

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявляє, що Національне агентство з питань запобігання корупції вимагає від нього пояснень щодо сумісництва, оскільки він був засновником газети "Свобода", але запевняє, що це не є сумісництвом.

Про це він сказав журналістам у вівторок в Києві.

"Викликають мене для надання пояснень завтра. Завтра у моєї мами День народження", - сказав він

При цьому він зазначив, що в середу, 21 червня, він не має наміру йти до НАЗК.

"Я з 2006 року - народний депутат України. Я не керую жодними компаніями, я не виконую жодної роботи за сумісництвом", - сказав він.

Політик пояснив питання НАЗК до нього щодо сумісництва тим, що він є засновником газети "Свобода", в якій він працював головним редактором до обрання в парламент.

"Видавець цієї газети - Закрите Акціонерне Товариство. У мене є частка... Я в декларації сумлінно записував частку", - сказав Ляшко.

Тим часом він підкреслив, що наявність у нього частки як засновника газети не є сумісництвом.

Раніше в цей день стало відомо, що НАЗК викликало Ляшко для пояснень щодо можливого адміністративного порушення, пов'язаного з корупцією, а саме депутату варто пояснити факт сумісництва його роботи народним депутатом і керівником компанії, бо в цьому вбачаються ознаки адміністративного правопорушення.

Інтерфакс-Україна

Теми: Ляшко НАЗК
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