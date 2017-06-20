ЗМІ: Незручні запитання, які ставили Путіну під час "Прямої лінії", були узгоджені

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Вівторок, 20 червня 2017, 22:58

Організатори "Прямої лінії" і прес-служба Кремля заздалегідь узгодили незручні запитання президенту Володимиру Путіну.

Про це повідомляє російська служба BBC з посиланням на свої джерела, що брали участь в підготовці передачі.

Згідно з інформацією, затвердження пройшли всі повідомлення, включаючи запитання про відставку і про опозиціонера Олексія Навального.

"Пряма лінія з Володимиром Путіним" - щорічний чотиригодинний телеміст, під час якого глава російської держави відповідає на запитання громадян.

15 червня Путін спілкувався з росіянами протягом чотирьох годин.

Серед "незручних" смс-повідомлень, відправлених глядачами і показаними на екрані, були, наприклад, такі: "вся Росія вважає, що ви засиділися на "троні", або  - "чи дочекаємося ми першої леді країни?". А також: "До побачення, Володимир Володимирович".

Всього було близько десятка таких реплік.

Теми: Путін цензура
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