Аваков: У Мелітополі затримали 25 підозрюваних у дестабілізації ситуації в місті

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Середа, 21 червня 2017, 00:47

У місті Мелітополь Запорізької області затримано 25 осіб, підозрюваних в участі в дестабілізації обстановки в місті, підготовці збройних дій, серії кримінальних злочинів і підпалів.

Про це повідомив глава МВС Арсен Аваков в Facebook.

 Він зазначив, що зловмисники скоювали злочини з березня 2017 року.

"З березня 2017 в Мелітополі почалися масові підпали аптек і торговельних наметів, потім будівлі Міськвиконкому, грабежі, розбої, викрадення людей... 9 травня є спроби перетворити мирну акцію в масову бійку ... Паралельно по місту почали навмисно поширювати чутки, що влада не контролює ситуацію в регіоні, не може впоратися зі зростанням злочинності", - зазначив Аваков.

Він заявив, що для затримання злочинців була розроблена спільна операція Нацполіціі, СБУ і прокуратури.

"Проміжні підсумки - 16 червень затриманий ватажок організованого злочинного угруповання Туча і четверо його спільників, які займалися здирництвом, викраденням людей і контролювали кілька спортивних клубів, де за оперативною інформацією, готували "бійців". Всі затримані заарештовані на два місяці", - йдеться в повідомленні.

Решта 20 осіб були затримані протягом наступних днів. В ході обшуків у них було вилучено зброю, боєприпаси, шоломи, маски, перуки, підроблені номери авто.

При цьому Аваков підкреслив, що на думку СБУ, зловмисників контролювали куратори з Росії.

"Паралельно з кримінальними статтями - відкрито кримінальне провадження за статтею 111 КК "державна зрада" - на думку СБУ "діяльність" групи прямувалась кураторами з Росії... Силові структури спільно провели 10 обшуків в рамках вже цього кримінального провадження. Вилучено зброю і вибухівку", - повідомив він.

Аваков додав, що операція триває і число затриманих може зрости.

"Кількість підозрюваних у співучасті зростає - до кримінальних "професіоналів" приєднуються представники політикуму області, деякі екс-нардепи", - заявив він.

Теми: Аваков Мелітополь поліція
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