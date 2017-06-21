Порошенко і Тіллерсон обговорили надання оборонної зброї Україні

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Середа, 21 червня 2017, 01:18

Президент Петро Порошенко в ході візиту в США обговорив з держсекретарем Рексом Тіллерсоном шляхи надання оборонної зброї Україні.

Про це повідомляє прес-служба українського президента.

Також сторони обговорили повернення Криму і припинення агресії РФ на Донбасі.

"На передодні зустрічі "Великої двадцятки", яка відбудеться у Німеччині, співрозмовники скоординували позиції щодо припинення російської агресії на Донбасі та повернення Криму. У цьому зв'язку Президент представив пропозиції щодо більш активного залучення США до мирного процесу на Донбасі. Під час зустрічі було домовлено продовжити консультації з метою вироблення спільних кроків", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Порошенко і Тіллерсон обговорили питання якнайшвидшого звільнення українських заручників.

Держсекретар, в свою чергу, заявив, що санкції проти РФ будуть продовжені до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

Сторони також обговорили шляхи посилення інвестиційного та торговельно-економічного співробітництва України та США.

Теми: Порошенко США
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