У МЗС засудили напад бойовиків на ОБСЄ

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Середа, 21 червня 2017, 02:23

У Міністерстві закордонних справ України засудили напад бойовиків "ДНР" на спостерігачів місії ОБСЄ.

Про це спікер відомства Мар'яна Беца повідомила в Twitter.

У МЗС підкреслили, що цей інцидент є порушенням мінських угод.

"Рішуче засуджуємо будь-які напади на членів СММ проросійських бойовиків. Це ще одне порушення мінських угод", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, раніше в ОБСЄ заявили, що бойовики "ДНР" обстріляли спостерігачів місії і проявляли агресію по відношенню до них.

Теми: ОБСЄ "ДНР" МЗС
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