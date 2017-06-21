На Донбасі затримано двох бойовиків "ДНР"
Поліція затримала на Донбасі двох колишніх бойовиків "ДНР".
Про це повідомляє прес-служба Донецької області.
"Перший, місцевий мешканець Горлівки, у 2016 році проходив службу в мотострілецькій бригаді "ДНР" на посаді мінометника. А другий, мешканець Донецька, у 2014-2015 роках перебував у складі "Козацького Союза війська Донського". Обом повідомлено про підозру, їм загрожує кримінальна відповідальність", - заявили в поліції.
Затриманий горлівчанин розповів правоохоронцям, що в 2016 році дізнався, що почався набір в так звану першу окрему Слов'янську мотострілецьу бригаду. За його словами, зарплату обіцяли 15000 рублів на місяць, тому він вирішив приєднатися до терористів.
З червня по вересень 2016 року чоловік брав участь в навчаннях і охороні периметра частини в селі Приморське Тельманівського району.
На початку 2017 року він вирішив змінити діяльність і влаштуватися охоронцем в Києві. Горлівчанин сам розповів правоохоронцям про своє минуле в лавах "ДНР", однак, провівши перевірку, поліція прийняла рішення не звільняти його від кримінальної відповідальності.
Другий затриманий - 59-річний донеччанин - майже рік перебував у складі "Козачого Союзу війська Донського" на посаді водія. У його обов'язки входило перевозити командирів бойовиків до місця призначення. Чоловік був затриманий правоохоронцями під час спроби перетнути лінію розмежування на КПВВ Новотроїцьке.
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