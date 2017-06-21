У Білому домі заявили, що Трамп вважає РФ агресором

423 перегляди
0
Середа, 21 червня 2017, 03:43

В адміністрації США на чолі з президентом Дональдом Трампом вважають, що Москва виступає в ролі агресора на сході України, і очікують, що Росія припинить окупацію і виведе свої війська звідти.

Про це заявив у вівторок під час брифінгу у Вашингтоні представник Білого дому Шон Спайсер, повідомляє "Укрінформ".

"Я думаю, ми заявили дуже чітко про це - так", - відповів він на питання, чи хоче Трамп, щоб Росія пішла з Донбасу і чи вважає він Москву агресором у цьому конфлікті.

Спайсер підкреслив, що "очевидно, це є однією з причин санкцій (проти РФ), оскільки поки вони (росіяни) не вийдуть зі Східної України, ми продовжимо зберігати санкції проти Росії".

Представник Білого дому також підтвердив, що про це йшлося під час зустрічі президентів України і США у вівторок.

У той же час, Спайсер відмовився коментувати законопроект, прийнятий минулого тижня в Сенаті США щодо закріплення і розширення санкцій проти Росії. Документ чекає затвердження в нижній палаті американського Конгресу.

"Я думаю, треба почекати і подивитися, як все буде відбуватися в Палаті представників", - зазначив Спайсер, підкресливши, що багато питань потрібно ще опрацювати.

Теми: США Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У РФ пообіцяли відповісти на санкції США 21 червня 2017, 01:54
Порошенко і Тіллерсон обговорили надання оборонної зброї Україні 21 червня 2017, 01:18
США ввели санкції проти 19 осіб та 39 компаній через агресію РФ 20 червня 2017, 18:22
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Невідомий вчинив вибух на центральному вокзалі Брюсселя
В ОБСЄ розповіли подробиці нападу бойовиків "ДНР" на спостерігачів
ГПУ отримала подання на Довгого, Полякова та Розенблата
ОБСЄ: Бойовики "ДНР" здійснили жорстокий напад на спостерігачів СММ
Усі новини
Гола правда

Як воно, бути нудистом в Києві

Фото

10 предметів меблів і декору від українських дизайнерів