У Сирії ліквідований "головний проповідник" ІДІЛ

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Середа, 21 червня 2017, 07:41

Коаліція під керівництвом США знищила в Сирії самопроголошеного головного священнослужителя терористичної організації ІДІЛ Турки аль-Біналі.

Про це йдеться в повідомленні центрального командування збройних сил США.

Аль-Біналі був убитий ще 31 травня в результаті авіаудару по сирійському місту Меядін.

Відзначається, що він займав центральне місце в залученні іноземців до лав бойовиків і провокуванні терактів по всьому світу.

Також в повідомленні говориться, що з 2014 року, коли Аль-Біналі став "головним священиком" ІДІЛ, він пропагував вбивства та інші злочини, намагався узаконити створення "халіфату" і був близькою довіреною особою ватажка ІДІЛ в Сирії Абу Бакра аль-Багдаді.

Теми: США тероризм
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