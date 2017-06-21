Поляков закликає розглянути подання про зняття з нього недоторканності

Нардеп фракції "Народний фронт" Максим Поляков, на якого САП скерувала подання про зняття депутатської недоторканності, закликає якомога швидше розглянути це питання.

Про це нардеп заявив з трибуни Верховної Ради у середу.

"Заявляю і вимагаю як можна швидше внести це подання щодо мене в цю залу. Я не боюся нічого, я абсолютно переконаний в своїй правоті і в законності своїх дій", - сказав Поляков.

Він також висловив бажання, щоб ЗМІ ознайомились з матеріалами справи щодо нього.

"Щоб всі побачили, що за орган НАБУ сьогодні ми створили. На жаль, коли вся держава чекала, що це буде саме той орган, який буде захищати інтереси і боротися з корупцією, сьогодні створює фейки", - сказав нардеп.

Поляков додав, що не лобіював інтереси видобутку бурштину.

"Хочу сказати, що жодного стосунку до бурштину не маю. Законопроекти не розробляв, взагалі до цієї теми не маю жодного стосунку", - сказав він.

Окрім того, за словами Полякова, ні він, ні його помічники не отримували хабарів за лобіювання.

"Я переконаний, що закон на моїй стороні. А Ситник і Холодницький працюють поза законом", - заявив нардеп.

Як повідомлялося, 19 червня нардеп Сергій Лещенко розповів, що детективи НАБУ затримали охоронця Розенблата під час отримання хабара у розмірі 200 тисяч доларів за вирішення питання з ліцензування видобутку бурштину.

Пізніше керівник САП Назар Холодницький розповів, що Розенблат разом з іншим депутатом Максимом Поляковим вносили за хабарі зміни в законодавство щодо видобутку бурштину.

За словами голови НАБУ Артема Ситника, тепер Розенблату й Полякову загрожує до 12 років ув'язнення.

САП скерувала до Генпрокуратури подання на позбавлення депутатської недоторканності та притягнення до відповідальності Розенблата й Полякова.

Депутат Борислав Розенблат також відкинув усі звинувачення у хабарництві.

Олег Твердь, для УП