Поляков закликає розглянути подання про зняття з нього недоторканності

1137 переглядів
0
Середа, 21 червня 2017, 11:03

Нардеп фракції "Народний фронт" Максим Поляков, на якого САП скерувала подання про зняття депутатської недоторканності, закликає якомога швидше розглянути це питання.

Про це нардеп заявив з трибуни Верховної Ради у середу.

"Заявляю і вимагаю як можна швидше внести це подання щодо мене в цю залу. Я не боюся нічого, я абсолютно переконаний в своїй правоті і в законності своїх дій", - сказав Поляков.

Він також висловив бажання, щоб ЗМІ ознайомились з матеріалами справи щодо нього.

"Щоб всі побачили, що за орган НАБУ сьогодні ми створили. На жаль, коли вся держава чекала, що це буде саме той орган, який буде захищати інтереси і боротися з корупцією, сьогодні створює фейки", - сказав нардеп.

Поляков додав, що не лобіював інтереси видобутку бурштину.

"Хочу сказати, що жодного стосунку до бурштину не маю. Законопроекти не розробляв, взагалі до цієї теми не маю жодного стосунку", - сказав він.

Окрім того, за словами Полякова, ні він, ні його помічники не отримували хабарів за лобіювання.

"Я переконаний, що закон на моїй стороні. А Ситник і Холодницький працюють поза законом", - заявив нардеп.

Як повідомлялося, 19 червня нардеп Сергій Лещенко розповів, що детективи НАБУ затримали охоронця Розенблата під час отримання хабара у розмірі 200 тисяч доларів за вирішення питання з ліцензування видобутку бурштину.

Пізніше керівник САП Назар Холодницький розповів, що Розенблат разом з іншим депутатом Максимом Поляковим вносили за хабарі зміни в законодавство щодо видобутку бурштину.

За словами голови НАБУ Артема Ситника, тепер Розенблату й Полякову загрожує до 12 років ув'язнення.

САП скерувала до Генпрокуратури подання на позбавлення депутатської недоторканності та притягнення до відповідальності Розенблата й Полякова.

Депутат Борислав Розенблат також відкинув усі звинувачення у хабарництві.

Олег Твердь, для УП

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Рада просить Європарламент про преференції для товарів з України
Порошенко обговорив з Трампом поставки вугілля із США
Після пожежі на Хрещатику будівлі загрожує руйнація
У Києві вночі горіла ще одна будівля і стався вибух
Усі новини
Фото

10 предметів меблів і декору від українських дизайнерів

5 причин

Чому в вас погані стосунки з грошима