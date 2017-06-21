Громадськість скоро побачить положення законопроекту про реінтеграцію Донбасу
Лідер фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов заявив, що найближчими днями на обговорення громадськості будуть винесені положення законопроекту про реінтеграцію Донбасу.
Про це він розповів журналістам у середу, передає "УНІАН".
"Наразі фіналізуються положення цього закону, які найближчими днями будуть винесені на обговорення громадськості. Після того, як ми узгодимо всі ці позиції, я думаю, це буде винесено в зал і проголосовано", - сказав депутат.
Герасимов впевнений, що ця законодавча ініціатива об’єднає всіх депутатів.
Як повідомлялося, 14 червня секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов висловив сподівання, що найближчим часом завершиться розробка законопроекту про зміну формату антитерористичної операції на Донбасі, і парламент його оперативно розгляне.
Аналіз нового законопроекту показав, що він передбачає створення Оперативного штабу з широкими повноваженнями і визнання окремих районів Донбасу окупованими територіями.
Раніше Артур Герасимов розповів, що новий законопроект дозволить застосовувати збройні сили України без оголошення війни, та відмовився називати його автора.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.