Громадськість скоро побачить положення законопроекту про реінтеграцію Донбасу

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Середа, 21 червня 2017, 11:49

Лідер фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов заявив, що найближчими днями на обговорення громадськості будуть винесені положення законопроекту про реінтеграцію Донбасу.

Про це він розповів журналістам у середу, передає "УНІАН".

"Наразі фіналізуються положення цього закону, які найближчими днями будуть винесені на обговорення громадськості. Після того, як ми узгодимо всі ці позиції, я думаю, це буде винесено в зал і проголосовано", - сказав депутат.

Герасимов впевнений, що ця законодавча ініціатива об’єднає всіх депутатів.

Як повідомлялося, 14 червня секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов висловив сподівання, що найближчим часом завершиться розробка законопроекту про зміну формату антитерористичної операції на Донбасі, і парламент його оперативно розгляне.

Аналіз нового законопроекту показав, що він передбачає створення Оперативного штабу з широкими повноваженнями і визнання окремих районів Донбасу окупованими територіями.

Раніше Артур Герасимов розповів, що новий законопроект дозволить застосовувати збройні сили України без оголошення війни, та відмовився називати його автора.

Теми: Донбас законодавство
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