Рада просить Європарламент про преференції для товарів з України

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Середа, 21 червня 2017, 11:55

Верховна Рада закликає Європейський парламент підтримати запровадження додаткових автономних преференцій на товари з України.

Постанову про звернення до Європарламенту щодо запровадження додаткових торговельних преференцій ЄС товарам, походженням з України (проект №6517), із третьої спроби підтримали 230 нардепів.

У зверненні український парламент закликає Європарламент "ухвалити проект законодавчої ініціативи щодо запровадження додаткових автономних преференцій на товари, походженням з України в редакції, запропонованій Європейською Комісією, без виключень і скорочень".

Депутати нагадують, що Росія продовжує блокувати український експорт не тільки до РФ, але й до Казахстану, Киргизстану та інших країн, постачання до яких повністю або частково залежить від транзиту через територію РФ.

"Надання Європейським Союзом додаткових преференцій в торгівлі продемонстрували б українському бізнесу додаткові переваги функціонування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між сторонами", – наголошують парламентарі

"Такі торговельні преференції стануть, передусім, важливим сигналом політичної солідарності Європейського Союзу з Україною", – йдеться у зверненні ВР до Європарламенту.

Депутат Ганна Гопко перед голосуванням зазначила, що треба "в усіх ключових точках світових столиць вимагати плану інвестицій в середній і малий бізнес". "Можемо його умовно назвати "план Маршала", – додала вона.

"Те економічне зростання, яке ми побачили в 2017 році, 2,3% ВВП – враховуючи, що 5% ВВП ми витрачаємо на армію, – нам недостатньо, щоб забезпечити розвиток малого і середнього бізнесу", – сказала Гопко.  

"Ми просимо про те, щоб зараз був окремий план. Не кредити МФВ, не макрофінансова допомога, а масштабний інвестиційний проект у ключові сектори економіки", – заявила вона і додала, що це має дозволити малому й середньому бізнесу створити робочі місця і розвиватися.

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Олена Рощенко, УП

Теми: торгівля ЄС Верховна Рада
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