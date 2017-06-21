На Закарпатті горить сміттєзвалище

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Середа, 21 червня 2017, 12:28

У Закарпатській області біля села Дубрівка горить полігон твердих побутових відходів

Про це йдеться на сайті Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"21 червня о 07:50 до оперативно-рятувальної служби надійшло повідомлення про загоряння сміття на території полігону твердих побутових відходів, що біля с. Дубрівка Іршавського району. На місце виклику прибули чергові відділення пожежно-рятувальних підрозділів з м. Іршава", - зазначається у повідомленні.

Площа загорання становить 100 квадратних метрів. Гасять пожежу 15 рятувальників та 3 одиниці техніки, а також бульдозер.

За інформацією рятувальників, постраждалих немає. Причини загорання встановлюють.

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