У Путіна розказали, хто йому дав фейкове відео з "авіацією РФ"

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що відеозапис з авіаударами, яку Володимир Путін показав режисерові Оліверу Стоуну, йому передав міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Про це він сказав, відповідаючи на питання журналістів, передає Meduza.

"Можу підтвердити, це дійсно матеріали нашого міністерства оборони. Це частина доповіді президенту, міністр оборони давав це президенту", - сказав Пєсков.

Як відомо, Путін показав Стоуну відео про те, як начебто російська авіація обстрілює Сирію.

Насправді, на відео, яке показано, як американський вертоліт "Апач" атакує талібів у Афганістані.