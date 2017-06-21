У Путіна розказали, хто йому дав фейкове відео з "авіацією РФ"

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Середа, 21 червня 2017, 13:01

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що відеозапис з авіаударами, яку Володимир Путін показав режисерові Оліверу Стоуну, йому передав міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Про це він сказав, відповідаючи на питання журналістів, передає Meduza.

"Можу підтвердити, це дійсно матеріали нашого міністерства оборони. Це частина доповіді президенту, міністр оборони давав це президенту", - сказав Пєсков.

Як відомо, Путін показав Стоуну відео про те, як начебто російська авіація обстрілює Сирію.

Насправді, на відео, яке показано, як американський вертоліт "Апач" атакує талібів у Афганістані.

Теми: Путін Росія армія
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Коментарі — 2
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IP: 217.66.102.---неофит21.06.2017 13:34
Песец Шойгу. Оленей будет разводить.)))
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IP: 194.44.160.---Семенен21.06.2017 13:10
І треба було Стоуну зв"язуватись з шахраями? Ото підстава...
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