У БПП сумніваються, що закон про Донбас проголосують до літа

20 переглядів
0
Середа, 21 червня 2017, 13:36

У фракції "Блок Петра Порошенка" сумніваються, що закон про зміну формату АТО встигнуть проголосувати до канікул.

Про це заявив журналістам у парламенті заступник глави фракції БПП Сергій Березенко.

За його словами, зараз іде тільки підготовча робота і ніякого тексту законопроекту немає.

"Зараз ведуться дуже серйозні дискусії щодо усіх пунктів цього проекту, починаючи від визначень, реінтеграція чи деокупація. І так по кожній позиції", – розповів Березенко.

Він заявив, що фракція БПП підтримає цей законопроект, але ще не бачила його.

На запитання, чи можуть відповідний проект закону ухвалити хоч у першому читанні до кінця нинішньої сесії, Березенко відповів:

"Думаю, ні. Подивіться скільки мало часу залишилось, а законопроект ще навіть не написаний. Не бачу нічого страшного у тому, щоб, скажімо, цілий липень пішов на напрацювання закону, а це питання стало основним уже на наступній сесії".

Як повідомлялося, 14 червня 2017 року секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов висловив сподівання, що найближчим часом завершиться розробка законопроекту про зміну формату антитерористичної операції на Донбасі, і парламент його оперативно розгляне.

Аналіз нового законопроекту показав, що він передбачає створення Оперативного штабу з широкими повноваженнями і визнання окремих районів Донбасу окупованими територіями.

Роман Романюк, УП

Теми: Донбас законодавство Верховна Рада
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Порошенко назвав кількість затриманих на Донбасі російських медиків 21 червня 2017, 13:13
Громадськості обіцяють показати проект про реінтеграцію Донбасу 21 червня 2017, 11:49
Доба в АТО: Ввечері обстановка загострилася, 1 військовий ЗСУ поранений 21 червня 2017, 07:00
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Садовий опублікував скани понад 200 відмов прийняти львівське сміття
Бійця поранено в Широкиному після ворожого обстрілу – штаб АТО
Рада просить Європарламент про преференції для товарів з України
Порошенко обговорив з Трампом поставки вугілля із США
Усі новини
Реформа освіти

Lego буде у школі. МОН інтегруватиме методики у програму

правозахисна акція

Марш рівності у Києві